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Ведомости
Ведомости

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.В источнике
С чего всё началось
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 12:01
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Газета.Ru

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Газета.Ruвчера в 13:56
РИА Новости

Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката

РИА Новостивчера в 13:24
РБК

Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова

РБКвчера в 12:05
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Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Интерфаксвчера в 12:05
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Роль в истории: за что защитника Ефремова лишают статуса

Известиявчера в 16:22
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Дисциплинарное производство в отношении Добровинского рассмотрят в ближайшее время

ТАССвчера в 13:53
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Против Добровинского могут возбудить дисциплинарное производство

РЕН ТВвчера в 11:55

Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте
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