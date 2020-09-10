Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Смотрите также
Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте
Писатель Светлана Алексиевич заявила о «восстании» Белоруссии
Губерниев высказался по поводу слухов о своем романе с Семенович
Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному
Осужденный Ефремов пожаловался на бессонницу в первую ночь в СИЗО
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова
В Китае оценили российский ракетный поезд «Баргузин»
Ученые установили месяц рождения всех долгожителей
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Лукашенко потребовал взыскать имущественный ущерб с протестующих
Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике
В Минздраве сообщили о повторных вспышках коронавируса в ряде регионов
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.В источнике
С чего всё началось
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», — говорится в сообщении
.
Подробнее о событии