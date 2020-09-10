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Ведомости
Ведомости

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.В источнике
С чего всё началось
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 12:01
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Интерфакс

Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Интерфаксвчера в 12:05
Москва 24

Пашаев отреагировал на планы Минюста о прекращении его адвокатского статуса

Москва 24вчера в 13:12
РБК

Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова

РБКвчера в 12:05
РИА Новости

Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката

РИА Новостивчера в 13:24
Газета.Ru

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Газета.Ruвчера в 13:56
ТАСС

Дисциплинарное производство в отношении Добровинского рассмотрят в ближайшее время

ТАССвчера в 13:53
РЕН ТВ

Против Добровинского могут возбудить дисциплинарное производство

РЕН ТВвчера в 11:55

Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному
РЕН ТВ9 сентября в 15:09
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ОСАГО подорожало и стало менее прозрачным

При расчете стоимости полиса ОСАГО теперь используется до двух десятков различных параметров — от марки и возраста автомобиля и пола водителя до привлечения к уголовной ответственности и наличия страховки недвижимости.
Известия18:15

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ru9 сентября в 04:12
1,5K

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
РИА Новости20:04
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Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
Честный рейтинг букмекероввчера в 06:52

Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке

Речь идет о советнике отдела Главного управления вооружения ВС РФ Юрии Здравило и ведущем советнике отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталии Ликучеве.
Российская газетавчера в 12:16
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