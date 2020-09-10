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Ведомости
Ведомости

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.В источнике
С чего всё началось
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 12:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката

РИА Новостивчера в 13:24
Москва 24

Пашаев отреагировал на планы Минюста о прекращении его адвокатского статуса

Москва 24вчера в 13:12
РЕН ТВ

Против Добровинского могут возбудить дисциплинарное производство

РЕН ТВвчера в 11:55
Интерфакс

Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Интерфаксвчера в 12:05
Газета.Ru

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Газета.Ruвчера в 13:56
ТАСС

Дисциплинарное производство в отношении Добровинского рассмотрят в ближайшее время

ТАССвчера в 13:53
РБК

Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова

РБКвчера в 12:05

Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии
Коммерсантъвчера в 16:55
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Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич

В четверг сотрудники европейских посольств в Минске вновь приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая накануне сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди - предположительно, силовики.
Московский Комсомолецвчера в 14:53
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
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В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В апреле-мае объем российского экспорта снизился на треть по сравнению с прошлогодним показателем, однако уже в июне отставание в объеме продаж российской продукции за рубеж заметно сократилось и составило 25%.
Российская газетавчера в 19:00
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AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих новых продуктов, а именно процессоров семейства Zen 3 и графики следующего поколения RDNA 2. Компания AMD уже начала рассылать приглашения на два мероприятия.
Megaobzor.comвчера в 14:09
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