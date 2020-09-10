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Ведомости
Ведомости

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.В источнике
С чего всё началось
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 12:01
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РИА Новости

Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката

РИА Новостивчера в 13:24
РЕН ТВ

Против Добровинского могут возбудить дисциплинарное производство

РЕН ТВвчера в 11:55
РБК

Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова

РБКвчера в 12:05
Интерфакс

Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Интерфаксвчера в 12:05
Газета.Ru

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Газета.Ruвчера в 13:56
ТАСС

Дисциплинарное производство в отношении Добровинского рассмотрят в ближайшее время

ТАССвчера в 13:53
Москва 24

Пашаев отреагировал на планы Минюста о прекращении его адвокатского статуса

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ТАССвчера в 11:09
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