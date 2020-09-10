Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Смотрите также
Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
США ввели санкции против трех россиян
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий
Россия откроет границу с Южной Осетией
87 процентов россиян могут купить только подержанные автомобили
Land Rover объявил цены на обновленный Defender в России
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
Глава Альфа-банка оценил спрос россиян на наличные в ходе кризиса
Ученые установили месяц рождения всех долгожителей
Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео
Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка
США проведут более 40 испытаний гиперзвуковых вооружений за 4 года
Песков опроверг намерение Путина создать комиссию по Навальному
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Россия откроет границу с Южной Осетией
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
США ввели санкции против трех россиян
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
ЕС продлил на полгода санкции в отношении граждан РФ
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.В источнике
С чего всё началось
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», — говорится в сообщении
.
Подробнее о событии