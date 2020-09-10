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Ведомости
Ведомости

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.В источнике
С чего всё началось
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», — говорится в сообщении
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RT на русском12:01
Подробнее о событии
ТАСС

В ФПА прокомментировали предложение Минюста прекратить статус Эльмана Пашаева

ТАСС13:31
РЕН ТВ

Против Добровинского могут возбудить дисциплинарное производство

РЕН ТВ11:55
Москва 24

Пашаев отреагировал на планы Минюста о прекращении его адвокатского статуса

Москва 2413:12
РБК

Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова

РБК12:05
Интерфакс

Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Интерфакс12:05
Газета.Ru

Пашаев назвать «чушью» планы Минюста о прекращении его адвокатского статуса

Газета.Ru12:34
РИА Новости

Пашаев отреагировал на предложение Минюста лишить его статуса адвоката

РИА Новости13:24

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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Месси получил самый высокий рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 2021

Третью строчку (с рейтингами 91) между собой разделили Роберт Левандовски ("Бавария"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Ян Облак ("Атлетико").Напомним, что ранее Месси и Роналду впервые оказались вместе на обложке футбольного симулятора.
Soccer.ru11:34

Песков опроверг намерение Путина создать комиссию по Навальному

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсуждали ситуацию с Алексеем Навальным, но глава РФ о намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с блогером не сообщал.
ФАН05:40
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров03:36
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