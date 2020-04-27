Ранее, как писал NEWS.ru, Минюст рассмотрит вопрос о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) взысканий за нарушения в сфере благоустройства городских территорий.

Общество Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1". 85

Общество В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области. 122

Общество Информацию о панике в Пхеньяне опровергли Сообщения американских СМИ о панике в столице Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Пхеньяне не имеют ничего общего с реальностью. 70

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Общество Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. 1,8K

Общество В Минюсте предложили ужесточить требования к работе дорожных камер Работу дорожных камер, фиксирующих нарушения автомобилистов, предложили жестко регламентировать - требования будут включены в проект нового КоАП.

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Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 756

Общество Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд. 1

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