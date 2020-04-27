Общество

News.ruNews.ruМинюст решил сохранить старые штрафы в новом КоАП

Ранее, как писал NEWS.ru, Минюст рассмотрит вопрос о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) взысканий за нарушения в сфере благоустройства городских территорий.
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Штраф за совершение первого негрубого правонарушения заменят предупреждением

Газета.Ru17:23

Минюст предложил закрепить презумпцию невиновности в проекте ПКоАП

Интерфакс16:28

Минюст принял окончательное решение оставить в проекте нового КоАПа действующие размеры штрафов

Эхо Москвы16:25

Минюст отказался от повышения административных штрафов в новом КоАП

РИА Новости16:56

Принято окончательное решение оставить в новом КоАП штрафы в действующей редакции

ТАСС16:21

В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции

Известия16:13

Презумпцию невиновности предложили закрепить в новом КоАП

РЕН ТВ16:11
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Происшествия

Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20
76
Общество

Лукашенко посчитал карантин неэффективной мерой борьбы с коронавирусом

Карантинные меры, введенные в мире в связи с пандемией коронавируса, не дадут положительного результата.
Lenta.ru 15:32
18
Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса в Курске

RuNews24.ru 10:12
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Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
40
Общество

Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции

После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 13:52
85
Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
122
Общество

«Союзмультфильм» намерен забрать у Японии права на образ Чебурашки

ТК Звезда 23 апреля в 16:12
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Общество

Информацию о панике в Пхеньяне опровергли

Сообщения американских СМИ о панике в столице Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Пхеньяне не имеют ничего общего с реальностью.
Известия 12:42
70
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
102
Здоровье

Токсиколог назвал самые эффективные напитки при похмелье

Эксперт развеял мифы о пользе «народной традиции похмеляться».
Пятый канал 04:44
26
Здоровье

В Амурской области первый случай коронавируса выявлен в Завитинске

Всего в Приамурье подтверждено 36 случаев коронавируса. 26 апреля выявлено три новых случая COVID-2019 в Белогорске, Тынде и Завитинске.
Телепорт 02:14
24
Авто

Обновленный внедорожник Ford Everest вышел в продажу

Компания Ford объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Ford Everest.
Новые автомобили 00:40
3
Армия и оружие

США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A

США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
269
Авто

Банк ВТБ снизил ставки по автокредитам без залога

Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
Автоновости дня 04:55
23
Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
1,8K
Энергетика

Новак дал прогноз по спросу на нефть

Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
Известия 07:32
16
Общество

В Минюсте предложили ужесточить требования к работе дорожных камер

Работу дорожных камер, фиксирующих нарушения автомобилистов, предложили жестко регламентировать - требования будут включены в проект нового КоАП.
РЕН ТВ 17:39
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
70
Игры

Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One

Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
1
Экономика

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.
Известия 17:01
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
756
Общество

Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
RT на русском 15:43
1
Общество

В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
169
Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
21
Общество

Беглов выразил соболезнования семье Филиппова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
23
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
9
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,9K
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

RT на русском 06:54
2,8K
Футбол

Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт 15:51
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
849
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