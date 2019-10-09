с чего всё началось

Министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет об изменениях в ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Происшествия Автобус врезался в газопровод в Москве На юго-востоке Москвы рейсовый автобус столкнулся с магистральным газопроводом на доме. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020 Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.

Финансы ВТБ больше не принимает вклады в евро Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.

Футбол Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.

Экономика Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

Политика Абхазия сняла ограничения на пересечение границы с Грузией Абхазия объявила о снятии ограничений на пересечение границы с Грузией, которые были временно введены в целях обеспечения безопасности.

Недвижимость Стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы выросла на 10% По состоянию на конец сентября в свободной продаже в Москве находилось только две премиальные квартиры с ценой выше $50 тыс. за кв.м. Эксперты добавили, что 45% самых дорогих премиальных квартир предлагается на первичном рынке, остальные – на вторичном.

Политика Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.

Экономика Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

Здоровье В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.