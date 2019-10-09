Общество

РБКРБКМинюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет об изменениях в ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
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Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, направленный на ужесточение ответственности за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям, сообщается на сайте ведомства
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