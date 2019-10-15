Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
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Неуставная правозащита

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Что ФСБ имеет против движения «За права человека»? Объясняет Лев Пономарев

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Интерфакс09:36

«Это политическое дело, его будут доводить до конца». Минюст требует запретить движение «За права человека»

Новая газета12:26
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Лев Пономарёв
Советский и российский физик, политический и общественный деятель. Доктор физико-математических наук, профессор. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политического совета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы ФС РФ первого созыва.
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