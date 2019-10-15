Общество
КоммерсантъМинюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
Названы способы существенно увеличить производительность смартфона.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Кино
Финал нового «Терминатора» заставил режиссера расплакаться
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер признался, что не может без слез смотреть финальные сцены своего собственного творения, так как они получились очень эмоционально насыщенными.
Происшествия
Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение
Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Культура
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
Политика
Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин 16 октября проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, передает «МИР 24». В среду там ожидаются ливни и сильный ветер.
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России
Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
Политика
Минюст США обвинил турецкий госбанк в нарушении санкций против Ирана
Накануне власти США ввели санкции против Турции из-за военной операции в Сирии против курдов.
Хоккей
Сушинский: «С потолком зарплат многие уедут из КХЛ»
Президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился ожиданиями от введения потолка зарплат в следующем сезоне КХЛ.
Политика
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Гаджеты
Realme представил свой первый флагманский смартфон Realme X2 Pro
Футбол
Черчесов: мы не ставим крест на Кокорине и Мамаеве
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву рассказал о том, имеют ли шансы осужденные Кокорин и Мамаев снова попасть в состав национальной команды.
Экономика
Эксперты подсчитали ущерб от несоблюдения норм труда
Из-за несоблюдения норм охраны труда российская экономика по итогам 2018 года потеряла 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП.
Общество
Сосиска в тесте завоевала любовь россиян
Сосиска в тесте оказалась самым востребованным у россиян хлебобулочным изделием.
Технологии
В Бурятии построят крупнейшую в мире гамма-обсерваторию
Иркутский государственный университет получил грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере 87,5 миллиона рублей на строительство уникальной научной установки - крупнейшей в мире гамма-обсерватории в Тункинской долине в Бурятии.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Культура
Главные красавицы Урала покорят подиум Недели моды в Екатеринбурге
На Неделе моды уральские красавицы представят обновленную коллекцию, включающую свежие городские образы.
Здоровье
Как распознать приближение инсульта, рассказали специалисты
Среди основных симптомов проявления недуга медики выделяют внезапное повышение артериального давления, резкую мигрень, чувство онемения части лица или определенной стороны тела, ухудшение зрения и шум в ушах.