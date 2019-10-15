Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Музыка Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда» Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.

Кино Финал нового «Терминатора» заставил режиссера расплакаться Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер признался, что не может без слез смотреть финальные сцены своего собственного творения, так как они получились очень эмоционально насыщенными.

Происшествия Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Политика Путин 16 октября проведет совещание по ликвидации последствий паводков Президент России Владимир Путин 16 октября проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.

Общество Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, передает «МИР 24». В среду там ожидаются ливни и сильный ветер.

Футбол Черчесов: мы не ставим крест на Кокорине и Мамаеве Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью Владимиру Соловьеву рассказал о том, имеют ли шансы осужденные Кокорин и Мамаев снова попасть в состав национальной команды.

Технологии В Бурятии построят крупнейшую в мире гамма-обсерваторию Иркутский государственный университет получил грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере 87,5 миллиона рублей на строительство уникальной научной установки - крупнейшей в мире гамма-обсерватории в Тункинской долине в Бурятии.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.