Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Шоу-бизнес Людмила Поргина отказалась звать Ларису Гузееву на поминки по Караченцову Вдова Караченцова уверена, что ведущая «Давай поженимся» не имеет права ее осуждать. Лариса Гузеева неожиданно «наехала» на Людмилу Поргину.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Общество Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

Политика Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.

Политика Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме» Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».

Технологии Microsoft анонсировала обновление Windows 10 Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.

Гаджеты Google представила новые модели смартфона Pixel Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Здоровье Диетолог назвала полезный для здоровья хлеб Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша 15 октября, накануне Международного дня хлеба, рассказала «Известиям», какой хлеб полезен для здоровья.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Здоровье СП: цели нацпроекта «Здравоохранение» не попали в госпрограмму На госпрограмму «Развитие здравоохранения», включающую расходы на профильный нацпроект, в следующем году планируется направить 841,9 млрд рублей (на 9,3% больше про сравнению с аналогичным показателем 2019 года).

Шоу-бизнес Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.

Авто В России стартуют продажи нового спорт-купе BMW 8 серии Gran Coupe Российские дилеры BMW сегодня начинают продажи четырехдверного спортивного купе BMW 8 серии Gran Coupe.

Кино Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.

Происшествия В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.

Армия и оружие Шойгу и глава Пентагона обсудили ситуацию в Сирии Главы Минобороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники "До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.

Экономика Рост пенсий в России поставили под сомнение Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.

Политика Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый премьер ДНР Александр Бородай.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Общество Агент рассказал о состоянии прооперированной Тотьмяниной Агент чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной Анастасия Драпеко прокомментировал информацию о том, что бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре.

Футбол Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Путешествия В дорогих отелях Турции наблюдается незначительное снижение цен Специалисты предполагают, что этой осенью не стоит ожидать значительное снижение цен на проживание в люксовых отелях.

Политика В ОП сообщили о задержании россиянки в Белоруссии Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что друзья россиянки Анны Богачёвой подтвердили её задержание в Белоруссии.