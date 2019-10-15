Общество
КоммерсантъМинюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
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Политика
Поклонская ответила преемнице Меркель на слова о Крыме и России
URA.Ru 13 октября в 18:58
Шоу-бизнес
Людмила Поргина отказалась звать Ларису Гузееву на поминки по Караченцову
Вдова Караченцова уверена, что ведущая «Давай поженимся» не имеет права ее осуждать. Лариса Гузеева неожиданно «наехала» на Людмилу Поргину.
Собеседник 13:04
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Футбол
Журналист Франков - о словах Яремчука: "Конечно, это нехорошо", но Яремчук - хороший парень"
Яремчука знаю как парня сдержанного, хорошего, добросовестного.
Sport.ru 13:29
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия вчера в 00:17
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 08:58
Политика
Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам
Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.
Газета.Ru 17:59
Политика
Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Технологии
Microsoft анонсировала обновление Windows 10
Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
RuNews24.ru 13 октября в 13:26
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Здоровье
Диетолог назвала полезный для здоровья хлеб
Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша 15 октября, накануне Международного дня хлеба, рассказала «Известиям», какой хлеб полезен для здоровья.
Известия 12:34
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Здоровье
СП: цели нацпроекта «Здравоохранение» не попали в госпрограмму
На госпрограмму «Развитие здравоохранения», включающую расходы на профильный нацпроект, в следующем году планируется направить 841,9 млрд рублей (на 9,3% больше про сравнению с аналогичным показателем 2019 года).
Vademecum вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал вчера в 11:25
Авто
В России стартуют продажи нового спорт-купе BMW 8 серии Gran Coupe
Российские дилеры BMW сегодня начинают продажи четырехдверного спортивного купе BMW 8 серии Gran Coupe.
Автостат 00:57
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия вчера в 05:39
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Полиция Нидерландов обнаружила в отдаленной деревеньке Рейнервольде на северо-востоке страны пятерых человек в возрасте от 18 до 58 лет, которые не менее девяти лет прятались в подвале здания и ожидали конца света, сообщает BBC.
Российская газета 15:20
Армия и оружие
Шойгу и глава Пентагона обсудили ситуацию в Сирии
Главы Минобороны России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба российского ведомства.
Rambler News Service 15:17
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники
"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru 10:36
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Политика
Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ
Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый премьер ДНР Александр Бородай.
Взгляд.ру 10:51
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Общество
Агент рассказал о состоянии прооперированной Тотьмяниной
Агент чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной Анастасия Драпеко прокомментировал информацию о том, что бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре.
Газета.Ru 09:32
Футбол
Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу
Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Петербургский дневник 05:05
Путешествия
В дорогих отелях Турции наблюдается незначительное снижение цен
Специалисты предполагают, что этой осенью не стоит ожидать значительное снижение цен на проживание в люксовых отелях.
ГЛАС.RU 03:32
Политика
В ОП сообщили о задержании россиянки в Белоруссии
Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что друзья россиянки Анны Богачёвой подтвердили её задержание в Белоруссии.
RT на русском 07:17
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер 13:54
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Газета.Ru вчера в 05:52