Общество
КоммерсантъМинюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
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Наука
Впервые человеку пересадили кожу генетически модифицированной свиньи
В городе R вчера в 13:16
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали по подозрению в коррупции, заявил источник
РИА Новости вчера в 16:49
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Армия и оружие
Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными
Войска сирийской арабской армии встретились с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.
Дождь вчера в 01:39
Политика
В Росгвардии нашли необычный способ выявлять «оборотней в погонах»
Ранее сообщалось, что сотрудников Росгвардии на время проведения массовых мероприятий (в том числе и протестных митингов) хотят оснащать видеорегистраторами.
URA.Ru вчера в 20:46
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке
Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.
Газета.Ru 00:38
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
РИА Новости 14 октября в 20:36
Футбол
Сборная России проведет в Петербурге минимум два матча Евро-2020
Сборная России по футболу проведет в Санкт-Петербурге как минимум два матча группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».
Петербургский дневник 14 октября в 00:13
Гаджеты
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4
РБК вчера в 13:39
Общество
В России стали чаще покушаться на половую неприкосновенность детей
По словам представителя МВД, в одном только 2018 году жертвами 14 тыс. преступлений против половой неприкосновенности стали 11 тыс. детей.
РБК вчера в 11:44
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру 14 октября в 15:58
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Единоборства
Сен-Пьер заявил, что готов вернуться в ММА ради боя с Хабибом
Сен-Пьер в прошлом был чемпионом UFC в полусреднем весе, а Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе.
Спорт-Экспресс вчера в 16:53
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Футбол
Хавбек «Зенита» сравнил футбол в России и Аргентине
Полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос сравнил футбол в Росси и Аргентине, передает EL Deportivo.
Газета.Ru вчера в 04:14
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости вчера в 12:05
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ вчера в 16:01
Здоровье
Как распознать приближение инсульта, рассказали медики
Медики предупреждают, что одной причины развития инсульта нет, но есть факторы риска, среди которых – сахарный диабет, курение, лишний вес, наследственность и гипертония.
Волгоградская правда вчера в 22:03
Политика
В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»
По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Rambler News Service 14 октября в 07:25
Культура
Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
REGNUM вчера в 02:15
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
RT на русском вчера в 21:59
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама Лизы призвала чиновников обратить внимание на дороги к школам и сделать их безопасным.
Живая Кубань 14 октября в 10:25
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Космос
НАСА показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс
Телеканал RTVI вчера в 17:19
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Предполагаемый сын обратился к Цискаридзе
Актер Тимур Акперов, заявивший, что является внебрачным сыном звезды балета, обратился к артисту.
Дни.ру вчера в 13:47
Наука
Ученые провели исследование о привлекательности женщин на каблуках
Из журнала отозвали статью о привлекательности женщин на каблуках. Соответствующее исследование французские ученые провели еще в 2014 году.
Волга-Медиа вчера в 22:04
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 05:21