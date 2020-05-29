с чего всё началось

Минюст РФ опубликовал проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для повторной процедуры публичного обсуждения. Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.

Общество В российском разгонном блоке «Фрегат» выявили утечку токсичных паров С октября 2011 года с космодрома Куру состоялись 23 пуска российских ракет "Союз".

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки. 3

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,5K

Теннис Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер занял первое место в списке 100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. 462

Политика Зеленского не пригласили на парад Победы в России О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. 2

Общество В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений Следующий этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Петербурге не предполагает открытия парков для прогулок горожан, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. 20

Общество Обнародована карта для прогулок в Москве Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. 4,6K

Общество На территории всей Тульской области вводится «масочный» режим Первый заместитель губернатора Валерий Шерин в ходе брифинга об эпедимиологической ситуации в регионе, объявил о введении на территории Тульской области "масочного" режима.

Общество Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 868

Шоу-бизнес Джастин Бибер случайно сфотографировался с русским матерным словом Певец повторил судьбу Леди Гаги. Очередное фото Джастина Бибера в Instagram оказалось самым любимым среди русскоязычных подписчиков.

Общество Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер». 33