Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Минюст РФ опубликовал проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) для повторной процедуры публичного обсуждения. Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
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«В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП», — сообщил
 Минюст на своем сайте.
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Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП

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