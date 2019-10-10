Общество
РидусМинюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов
«Законопроект направлен на исключение такой возможности уклонения от уголовной ответственности», - сообщается на сайте Минюста. Принятие законопроекта позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников и обеспечить защиту интересов детей и нетрудоспособных родителей.
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Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой после того, как он выпал из окна второго этажа.
9111.ru вчера в 08:04
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета вчера в 04:13
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия вчера в 11:42
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости вчера в 18:20
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Хоккей
Президент РФ Владимир Путин посетит Нижний Новгород
Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 октября посетит Нижний Новгород, он примет участие в работе VIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 10:02
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Sports.ru 08 октября в 15:36
Политика
Путин призвал вновь избранных губернаторов чутко относиться к людям
Президент РФ Владимир Путин напутствовал избранных губернаторов чутко относиться к людям.
ТАСС вчера в 13:24
Политика
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Общество
Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае
Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
SM News вчера в 07:46
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»
В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07
Армия и оружие
Турция начала военную операцию на севере Сирии
DP.RU вчера в 09:26
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Политика
Норвегия отказалась от участия в системе противоракетной обороны НАТО
«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
Новостной фронт 08 октября в 12:06
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
Российская газета вчера в 13:37
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Армия и оружие
Россия подняла в воздух десятки истребителей
Десятки военных самолетов Воздушно-космических сил России подняты в воздух, чтобы отразить атаку условного противника, рассказали «Звезде» в пресс-службе Западного военного округа.
Рамблер вчера в 07:42
Политика
В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу
Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Мойка78 вчера в 15:19
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:10