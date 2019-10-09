Политика
РИА НовостиМинюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
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Фонд борьбы с коррупцией, его сотрудники никогда не получали иностранного финансирования. Фонд спонсируется исключительно гражданами России. Вся деятельность Фонда прозрачна, регулярно сдаются отчеты в Минюст.
— Иван Жданов, российский юристПолитсовет 05:57
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Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Политика
CNN анонсировала выход США из Договора по открытому небу
Фото: mil.ru По информации телекомпании, администрация Трампа скоро официально объявит о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу.
Вести.Финанс 01:12
Футбол
«Барселоне» нужно заработать 124 млн евро на трансферах
Каталонская «Барселона» может быть вынуждена продать полузащитников Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо, чтобы завершить сезон с положительным финансовым балансом, рапортует ESPN.
Евро-футбол.ру 02:26
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Армия и оружие
На учениях в Ленобласти показали применение комплекса «Палантин-К»
Online47.ru вчера в 16:58
Политика
Украинским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить прорывавшихся к Золотому радикалов
На блокпосту в городе Кременная в Луганской области произошло столкновение между сотрудниками полиции и украинскими радикалами, пытавшимся проехать в Золотое, где должно было состояться разведение вооруженных формирований Украины и ЛНР, сообщает Hromadske.
Росбалт 06:45
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Общество
Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей
В документах закупки подробно описано, каким должен быть отечественный аналог «Википедии», на создание которого до конца 2022 года в бюджете заложено 1,989 млрд руб.
РБК 01:00
Авто
Skoda опубликовала первое изображение нового Skoda Rapid
Skoda Auto распространила скетч своего нового лифтбека Rapid для российского рынка и сообщила, когда ожидать дебюта.
SpeedMe 04:11
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Известия 05:20
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия вчера в 07:09
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Lenta.ru 06:17
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru 02:34
Происшествия
Четыре подростка погибли в ДТП в Волгоградской области
Четыре подростка погибли в результате столкновения автомобиля с деревом, информируют в пресс-службе регионального управления МВД.
Московский Комсомолец 00:34
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1% в 2019 году. Ранее ожидалось, что показатель составит 1,2%.
Известия 02:10
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27