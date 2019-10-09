Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов

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