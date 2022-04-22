РБКМинюст включил в реестр иноагентов Венедиктова, Невзорова и ВолковаМинистерство юстиции России внесло в список физлиц-иноагентов соратника Алексея Навального Леонида Волкова, а также оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, следует из перечня на сайте ведомства.РБКТакже в реестре — Сергей Пархоменко, Виктор Вахштайн, Ярослав Сироткин, Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и Владимир Воронов.Первое антикоррупционное СМИМинюст в пятницу, 22 апреля, расширил реестр СМИ-иноагентов, следует из информации на сайте ведомства.Forbes15 апреля Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя*, политолога Екатерину Шульман*, карикатуриста Сергея Елкина* и других.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьРБКРБКТелеканал 360°7 новостейНациональная служба новостейФАНForbesRT на русскомLife.ruРЕН ТВЯмал-МедиаПрофильРидусRTVIПодробнее о событииМинюст включил в реестр иноагентов Венедиктова, Невзорова и ВолковаРБКвчера в 15:08Минюст включил журналистов Венедиктова и Невзорова в реестр СМИ-иноагентовТелеканал 360°вчера в 14:37Минюст объявил Венедиктова, Невзорова и Пархоменко иноагентамиКоммерсантъвчера в 14:06В реестры иноагентов включили Волкова*, Невзорова*, Венедиктова* и Кара-Мурзу*РИА Новостивчера в 14:24Минюст внёс в реестр СМИ-иноагентов Алексея Венедиктова и Александра НевзороваNews.ruвчера в 14:21Журналисты Венедиктов, Невзоров и Пархоменко признаны СМИ-иноагентамиИнтерфаксвчера в 14:14Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Волкова и Кара-МурзуТАССвчера в 14:32Показать ещёОценить1,3KПоделиться