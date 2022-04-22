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Минюст включил в реестр иноагентов Венедиктова, Невзорова и Волкова

Министерство юстиции России внесло в список физлиц-иноагентов соратника Алексея Навального Леонида Волкова, а также оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, следует из перечня на сайте ведомства.
РБК
Также в реестре
Сергей Пархоменко, Виктор Вахштайн, Ярослав Сироткин, Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и Владимир Воронов.
Первое антикоррупционное СМИ
Минюст в пятницу, 22 апреля, расширил реестр СМИ-иноагентов, следует из информации на сайте ведомства.
Forbes
15 апреля Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя*, политолога Екатерину Шульман*, карикатуриста Сергея Елкина* и других.
Комсомольская правда

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Минюст включил в реестр иноагентов Венедиктова, Невзорова и Волкова
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Минюст включил журналистов Венедиктова и Невзорова в реестр СМИ-иноагентов
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Минюст объявил Венедиктова, Невзорова и Пархоменко иноагентами
Коммерсантъвчера в 14:06
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