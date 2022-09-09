РБКМинюст внес в реестр иноагентов Латынину, Эйдельман и Майкла НакиМинюст России внес в реестр физических лиц-иноагентов журналистов Юлию Латынину и Майкла Наки, а также историка Тамару Эйдельман.РБКТакже в реестре физлиц, выполняющих функции иностранного агента, появились журналист Майкл Наки*, Юлия Латынина* и историк Тамара Эйдельман*.Life.ruВ список СМИ-иноагентов внесены политолог Валерий Соловей, активистка Елена Шукаева и журналист Андрей Афанасьев.КоммерсантъВ реестр СМИ-иноагентов был добавлен актер Михаил Шац**.Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьРБКРБКМосква онлайнНародные новостиНТВФорпост Северо-ЗападГазета.RuФАНКомсомольская правдаПолитика СегодняРидусВечерняя МоскваREGNUMПрофильЦарьградИзвестияАргументы и ФактыRT на русскомПолитическая ЭкспертизаiReactorПодробнее о событииМинюст России включил в список физлиц-иноагентов Наки, Латынину и ЭйдельманLenta.ru14:38Минюст объявил иноагентами Латынину, Эйдельман и СоловьяКоммерсантъ14:14В реестр иноагентов внесли политолога Соловья и журналистку ЛатынинуИнтерфакс14:34Минюст включил в список иноагентов журналистку Латынину* и публициста Соловья*РИА Новости14:33Журналист Латынина и публицист Соловей признаны иноагентамиКомсомольская правда14:29Минюст объявил «иностранными агентами» Валерия Соловья, Юлию Латынину, Тамару Эйдельман и Майкла НакиМедиазона14:37Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентМинюст признал иноагентами Майкла Наки, Юлию Латынину и Тамару ЭйдельманRT на русском14:30Показать ещёОценить704Поделиться