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Минюст внес в реестр иноагентов Латынину, Эйдельман и Майкла Наки

Минюст России внес в реестр физических лиц-иноагентов журналистов Юлию Латынину и Майкла Наки, а также историка Тамару Эйдельман.
РБК
Также в реестре физлиц, выполняющих функции иностранного агента, появились журналист Майкл Наки*, Юлия Латынина* и историк Тамара Эйдельман*.
Life.ru
В список СМИ-иноагентов внесены
 политолог Валерий Соловей, активистка Елена Шукаева и журналист Андрей Афанасьев.
Коммерсантъ
В реестр СМИ-иноагентов был добавлен актер Михаил Шац**.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Минюст России включил в список физлиц-иноагентов Наки, Латынину и Эйдельман
Lenta.ru14:38
Минюст объявил иноагентами Латынину, Эйдельман и Соловья
Коммерсантъ14:14
В реестр иноагентов внесли политолога Соловья и журналистку Латынину
Интерфакс14:34
Минюст включил в список иноагентов журналистку Латынину* и публициста Соловья*
РИА Новости14:33
Журналист Латынина и публицист Соловей признаны иноагентами
Комсомольская правда14:29
Минюст объявил «иностранными агентами» Валерия Соловья, Юлию Латынину, Тамару Эйдельман и Майкла Наки
Медиазона14:37
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Минюст признал иноагентами Майкла Наки, Юлию Латынину и Тамару Эйдельман
RT на русском14:30

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