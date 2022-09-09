Как сообщил Пуркипайл, он работал над одним из четырех крупных городов в Starfield, а также над множеством других случайных поселений: «В игре будет много крупных локаций, как это всегда бывает с проектами Bethesda, где главные города являются значительными местами, по сравнению с окружением».