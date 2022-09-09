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Минюст внес в реестр иноагентов Латынину, Эйдельман и Майкла Наки

Минюст России внес в реестр физических лиц — иноагентов журналистов Юлию Латынину и Майкла Наки, а также историка Тамару Эйдельман.
РБК
Физлицами-иноагентами признаны историк Тамара Эйдельман (мать Алешковского), журналисты Юлия Латынина и Майкл Наки.
Фонтанка.Ру
В список СМИ-иноагентов внесены
 политолог Валерий Соловей, активистка Елена Шукаева и журналист Андрей Афанасьев.
Коммерсантъ
На прошлой неделе в реестр СМИ-иноагентов были включены актёр Михаил Шац, музыкант Андрей Макаревич и журналистка Катерина Гордеева.
Говорит Москва

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Минюст признал иноагентами Майкла Наки, Юлию Латынину и Тамару Эйдельман
RT на русскомвчера в 14:30
Минюст объявил «иностранными агентами» Валерия Соловья, Юлию Латынину, Тамару Эйдельман и Майкла Наки
Медиазонавчера в 14:37
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
В реестр иноагентов внесли политолога Соловья и журналистку Латынину
Интерфаксвчера в 14:34
Минюст включил в список иноагентов журналистку Латынину* и публициста Соловья*
РИА Новостивчера в 14:33
Журналист Латынина и публицист Соловей признаны иноагентами
Комсомольская правдавчера в 14:29
Минюст объявил иноагентами Латынину, Эйдельман и Соловья
Коммерсантъвчера в 14:14
Минюст России включил в список физлиц-иноагентов Наки, Латынину и Эйдельман
Lenta.ruвчера в 14:38

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