Минюст 21 июня зарегистрировал приказы Федеральной антимонопольной службы о повышении цен на газ "Газпрома" с 1 июля 2021 года на 3%, документы опубликовал Официальный интернет-портал правовой информации. Индексация в 3% касается как оптовых цен для промышленности, так и для населения.

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С чего всё началось Цены на газ, который добывает «Газпром» и его аффилированные компании, с 1 июля вырастут для потребителей на 3%. Такие данные представлены в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на портале правовой информации. РБК 19:31