Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Минюст зарегистрировал приказы о повышении цен на газ «Газпрома» с 1 июля

Минюст 21 июня зарегистрировал приказы Федеральной антимонопольной службы о повышении цен на газ "Газпрома" с 1 июля 2021 года на 3%, документы опубликовал Официальный интернет-портал правовой информации. Индексация в 3% касается как оптовых цен для промышленности, так и для населения.В источнике

С чего всё началось

Цены на газ, который добывает «Газпром» и его аффилированные компании, с 1 июля вырастут для потребителей на 3%. Такие данные представлены в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном
 на портале правовой информации.

Подробнее о событии

Газ с начала июля может подорожать на три процента

Фонтанка.Рувчера в 15:59

Минюст зарегистрировал приказы о повышении цен на газ «Газпрома» с 1 июля

Интерфаксвчера в 13:27

В России вырастут цены на газ с 1 июля

Московский Комсомолецвчера в 14:26

ФАС сообщила о повышении оптовых цен на газ с 1 июля

Телеканал 360°вчера в 14:01

Цены на газ «Газпрома» с 1 июля индексируются на 3%

ТАССвчера в 13:58

Оптовые цены на газ «Газпрома» для всех потребителей вырастут с 1 июля

ПРАЙМвчера в 13:58

Минюст зарегистрировал приказы ФАС о повышении цен на газ «Газпрома»

Expert.ruвчера в 14:42
Интересное

В Новосибирске следователи начали проверку по факту нападения мужчины на подростка

Следователи в Новосибирске организовали проверку по факту нападения мужчины на 13-летнего мальчика, сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
ТАСС23:55

Число желающих сделать прививку от COVID-19 стремительно растет по всей России

Число желающих сделать прививку от COVID-19 стремительно растет по всей России Обязательная вакцинация под угрозой отстранения от работы приносит свои плоды — число желающих сделать прививку, судя по сообщениям властей, в последние дни выросло практически вдвое во многих регионах страны.
Коммерсантъвчера в 15:59