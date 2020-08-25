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Интерфакс
Интерфакс

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО, оно вступит в силу с 5 сентября, говорится в сообщении регулятора. Согласно документу, с этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз.В источнике
С чего всё началось
Известия

Полис ждет указания: реформа ОСАГО откладывается

С 24 августа стоимость полиса ОСАГО должна рассчитываться индивидуально для каждого водителя, с учетом целого ряда новых факторов, в том числе нарушений ПДД.
Известиявчера в 13:36
Подробнее о событии
Интерфакс

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Интерфакс11:11
Газета.Ru

Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели

Газета.Ru19:30
ФедералПресс

«Известия»: новые тарифы ОСАГО запустят после создания нормативной базы

ФедералПресс01:04
Life.ru

СМИ: Страховые компании начнут использование индивидуальных тарифов ОСАГО через две недели

Life.ru22:41
Ридус

ЦБ не ожидает роста средней стоимости ОСАГО из-за реформы

Ридус19:45
Москва 24

Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели – СМИ

Москва 2402:53
ТАСС

«Известия»: использование новых тарифов ОСАГО начнется после подготовки нормативной базы

ТАСС19:18

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Газета.Ru11:04

Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости09:57
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Меркель призвала Россию наказать виновных в деле Навального

Немецкая клиника Шарите, куда Навальный был перевезен из Омска в конце прошлой недели, сообщила в понедельник, что его обследование выявило признаки отравления веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами ацетилхолинэстеразы.
Finam.Ru02:55
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газета10:15
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