Экономика
РБКМинюст заявил о готовности к многолетней тяжбе по делу ЮКОСа
Судебные разбирательства из-за претензий экс-акционеров ЮКОСа займут, скорее всего, не меньше нескольких лет. Об этом сообщил «РИА Новости» замглавы Минюста и уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
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с чего всё началось
Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.РИА Новостивчера в 20:04
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Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно.
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