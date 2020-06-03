Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
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Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

РИА Новостивчера в 20:04

Российский Минюст считает, что тяжба с бывшими акционерами ЮКОСа займет еще несколько лет

Эхо Москвы02:32

Минюст готовится к многолетней тяжбе по делу о выплатах акционерам ЮКОСа

Ведомостивчера в 20:54

Минюст заявил о готовности к многолетней тяжбе по делу ЮКОСа

РБК03:00
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

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Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
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Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

BFM.ru вчера в 06:40
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Общество

Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

В секретариате заявили, что присутствовавшие на совещании представители бизнеса «выразили полное понимание данного подхода».
РБК 03:15
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В Югре учитель школы подозревается в педофилии

Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
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Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Здоровье

16 пациентов с коронавирусом выздоровели в Алтайском крае

Смертельных случаев за прошедшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали.
Катунь 24 31 мая в 05:47
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Общество

Во Владимирской области выявлено 56 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 3 июня лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:31
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Политика

Путин утвердил 1 июля как дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин утвердил 1 июля как дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Политика

Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
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Общество

В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом

"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
РИА Новости вчера в 04:31
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 70 рублей впервые за три месяца

В ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 69,89 рубля (-0,36%). Ранее американская валюта стоила менее 70 рублей 6 марта.
Давыдов.Индекс 01 июня в 07:26
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Общество

Вакцину от коронавируса успешно испытали на животных в России

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Общество

Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США

В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 01 июня в 12:44
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Здоровье

На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко

Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 08:50
Происшествия

В инфекционной больнице имени Боткина произошел пожар

Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:21
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева

Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети ВКонтакте назвала избирательной карательностью преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином.
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
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Общество

Роскосмос начнет производить лифты

К 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тыс. лифтов в год.
Газета.Ru вчера в 19:42
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Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
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Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Происшествия

Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым

В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
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Глава НПП «Звезда» метафорично сравнил «Союз» и Crew Dragon

Взгляд.ру 01:28
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Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году

Екатеринбургскую кольцевую дорогу замкнут в круг в 2022 году. Через 2 года строители планируют полностью сдать объект в эксплуатацию.
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Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.
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Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
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Гаага
Город в Нидерландах
Город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание королевского двора. В Гааге расположены крупные международные правовые органы: Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Международный арбитражный суд, а также около 200 других международных правительственных организаций. Гаага является третьим по величине городом Нидерландов после Амстердама и Роттердама. Её население составляет 515 880 жителей, а площадь - 98,20 км². Гаага является частью агломерации Рандстад.
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