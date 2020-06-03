Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.

с чего всё началось

Судебные разбирательства из-за претензий экс-акционеров ЮКОСа займут, скорее всего, не меньше нескольких лет. Об этом сообщил «РИА Новости» замглавы Минюста и уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.

Минюст заявил о готовности к многолетней тяжбе по делу ЮКОСа

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