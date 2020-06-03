Экономика
РБКМинюст заявил о готовности к многолетней тяжбе по делу ЮКОСа
Судебные разбирательства из-за претензий экс-акционеров ЮКОСа займут, скорее всего, не меньше нескольких лет. Об этом сообщил «РИА Новости» замглавы Минюста и уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
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с чего всё началось
Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.РИА Новостивчера в 20:04
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Политика
Песков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
RT на русском 06:19
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Политика
Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Технологии
Google удалил ставшее хитом «антикитайское» приложение
Магазин Google удалил индийский сервис со своей "витрины". На портале TechCrunch заявили, что причиной стали нарушенные приложением правила.
Экономика сегодня 08:00
Политика
Путин заявил, что легкая промышленность имеет большой потенциал
Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не считал легкую промышленность второсортной сферой производства.
РЕН ТВ 08:22
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Здоровье
Минздрав рассказал о клинических проявлениях коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирусная инфекция может протекать атипично, возможен бред, снижение артериального давления.
RT на русском 08:22
Общество
Почти 250 тысяч медиков получили выплаты за работу с коронавирусом
Выплаты за работу с больными коронавирусом получили 243,5 тысячи российских медиков, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Православие и Мир 08:26
Игры
В России началась распродажа консолей PlayStation и аксессуаров к ним
3 июня в России началась официальная акция PlayStation под названием «Время играть».
CyberSport.ru 06:56
Общество
Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России
Интерфакс 08:26
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%
30 мая Минфин России внес в Правительство проект постановления по снижению первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%, сообщает пресс-служба министерства.
ИА БанкИнформСервис 07:10
Происшествия
В администрации Оренбурга прошли обыски
Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Общество
Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове
Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии.
Интерфакс 07:27
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
Авто
Bentley выпустил свой последний мотор V8
Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
SpeedMe вчера в 23:39
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета 08:25
Общество
«Газпром» восстановил транзит газа через Польшу
Транзит газа через польский участок газопровода «Ямал – Европа» был возобновлен после четырехдневной остановки.
Профиль 01 июня в 02:26
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
RT на русском 05:13
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш признался, что в шоу-бизнесе есть сильное гей-лобби
Дробыш считает, что деньги надо зарабатывать честно. Ведь намного важнее благосостояния – любимые народом хиты.
RuNews24.ru 07:11
Политика
Глава Болгарии пообещал закончить «Болгарский поток» до конца года
Строительство «Балканского потока» будет завершено до конца 2020 года, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе встречи с сербским президентом Александром Вучичем, сообщает 1 июня Болгарское национальное телевидение.
ИА Красная Весна 01 июня в 07:56
Футбол
На родине Роналду: смотрим 25-й тур чемпионата Португалии на каналах семейства «Матч ТВ»
Все, кто хоть иногда следил за португальским футболом в этом сезоне, в курсе, что после первых семи туров в турнирной таблице крайне неожиданно лидировал именно скромный новичок высшей лиги этой страны – «Фамаликао».
Tricolor TV Magazine 04:15
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00