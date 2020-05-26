Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. По ее словам, по данным на 22 мая, в списке состоит 101 человек.
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В списке умерших из-за коронавируса медиков, который ведет Минздрав, находится 101 человек

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