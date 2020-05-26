Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. По ее словам, по данным на 22 мая, в списке состоит 101 человек.

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Здоровье Мирзиёев поручил ужесточить карантинные меры в «опасных» регионах Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом пересмотрит уровень инфекционной опасности в Узбекистане и ужесточит карантинные меры в отдельных регионах.

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Политика Открытие пунктов пропуска в Донбассе: на Украине прояснили детали Сегодня, 26 мая, Игорь Бойко, директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы во время брифинга заявил, что раньше 22 июня не стоит ждать открытия пропускных пунктов в Донбассе, информирует ресурс "Российский Диалог" со ссылкой на телеграм-канал "Раньше всех".

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Общество Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. 134