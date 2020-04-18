Происшествия
РИА НовостиМинздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Источник РИА Новости в надзорных органах сообщал, что речь идет о сотрудниках больницы. По последним данным минздрава, в Башкирии зафиксировано 252 случая заражения вирусом, 54 из них - в РКБ. Ранее Роспотребнадзор по региону, назвал клинику очагом распространения коронавируса.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Ряд граждан республики, наши коллеги, покинули РКБ имени Куватова. Да, это случилось на прошлой неделе. Они не совсем этично поступили, когда покинули условия карантина. Будут ограничительные мероприятия в отношении них, в том числе по решению судебных органов.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
Происшествия
В Кировской области избили водителя и врача «скорой»
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля.
Российская газета 12:45
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия 10:34
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Происшествия
В Липецке дорогостоящий Mercedes влетел в забор педуниверситета
Водитель иномарки не справился с управление столкнулся с Toyota и врезался в забор педагогического университета.
Kursk.com 10:40
Общество
Вирусолог рассказал об опасном свойстве коронавируса
Самое опасное свойство коронавируса назвал доктор доктор биологических наук Владимир Макаров.
Утро.ru 09:48
Хоккей
Агент Даниса Зарипова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»
Хоккейный агент Юрий Николаев рассказал о ходе переговоров с казанским "Ак Барсом" о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым.
Реальное время 11:31
Общество
Проигравший 20 млн долларов Кобзона бизнесмен признан банкротом
По двум договорам займа, оформленным 1 февраля 2014 года, бизнесмен задолжал артисту более 20 миллионов долларов.
ФАН 10:55
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Шоу-бизнес
Свекровь порадовала Сашу Савельеву признанием в день свадьбы
В 10-ю годовщину свадьбы Кирилла Сафонова и Саши Савельевой свекровь порадовала невестку своим признанием.
OAnews 04:36
Общество
Доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, как нужно дезинфицировать маски.
РИА Новости 07:23
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Экономика
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля
Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru вчера в 05:06
Общество
Минниханов попросил правительство включить ИП и самозанятых в список на получение пособий
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к правительству РФ с просьбой включить индивидуальных предпринимателей и самозанятых в перечень граждан, которым положено пособие по безработице.
ТАСС 09:00
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Политика
Росс извинилась за твит, на который указал Ульянов
В субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал пресс-атташе посольства США в Москве Ребекке Росс на некорректную формулировку, которую она допустила в одной из записей в Twitter.
Вести.Ru 12:10
Политика
Жириновский призвал бизнесменов поделиться накоплениями с россиянами
Бизнесменам следует передать часть своих накоплений для оказания материальной помощи россиянам из-за ситуации с распространением коронавируса, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.
9111.ru 09:40
Здоровье
В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности
Накануне глава пензенского региона внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
Пенза-взгляд 02:04
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Армия и оружие
В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 70 раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт вчера в 07:16
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
RT на русском 10:15
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 16 апреля в 02:33