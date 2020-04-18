Ряд граждан республики, наши коллеги, покинули РКБ имени Куватова. Да, это случилось на прошлой неделе. Они не совсем этично поступили, когда покинули условия карантина. Будут ограничительные мероприятия в отношении них, в том числе по решению судебных органов.

Источник РИА Новости в надзорных органах сообщал, что речь идет о сотрудниках больницы. По последним данным минздрава, в Башкирии зафиксировано 252 случая заражения вирусом, 54 из них - в РКБ. Ранее Роспотребнадзор по региону, назвал клинику очагом распространения коронавируса.

Происшествия В Кировской области избили водителя и врача «скорой» Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля. 130

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