Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Ролик, на котором безногий мужчина ползет по коридору к медицинскому посту и ординаторской, появился в Сети накануне. На видео попал и другой пациент, который спит на полу.
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Минздрав Башкирии прокомментировал видео с ползущим по полу районной больницы инвалидом

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«Я закрывать глаза не буду»: Максим Забелин прокомментировал случай в больнице, где пациенты ползали по полу

Независимая Уральская газета03:06

«Глаза не закрывал»: глава Минздрава Башкирии прокомментировал кадры с ползающим в больнице безногим

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Глава минздрава Башкирии «решил не закрывать глаза» на скандал в иглинской больнице

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Глава Минздрава Башкирии заинтересовался случаем с ползающими по больнице пациентами

UfacityNews.ruвчера в 23:44

Министр здравоохранения Башкирии прокомментировал ситуацию в Иглинской райбольнице

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Руководитель Минздрава РБ о видео из Иглинской больницы: «Глаза на такие моменты я закрывать не буду»

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По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
РБК 06:48
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Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru вчера в 06:17
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В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»

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В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в бывший туалет. Видео опубликовал пользователь Twitter Vitalon.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
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Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
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Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
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Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
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СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

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Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
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Туристы на перевале Дятлова могли погибнуть от галлюцинаций

Как считает Эдигер, туристы употребили какой-то препарат, который вызвал галлюцинации, пишет КП.
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Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

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Косачев оценил принятую резолюцию ПАСЕ с претензиями к России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT заявил, что принятая ПАСЕ резолюция в полном объеме содержит "инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблеей в последние пять лет".
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Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
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Минтранс рекомендует россиянам не летать в Китай

Минтранс рекомендует россиянам не планировать полеты в Китай без крайней необходимости.
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При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
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Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
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«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
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Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

По словам Забелина, мужчина избил врача на рабочем месте, в результате побоев женщина потеряла сознание и была госпитализирована.
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