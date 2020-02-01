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РИА НовостиМинздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Ролик, на котором безногий мужчина ползет по коридору к медицинскому посту и ординаторской, появился в Сети накануне. На видео попал и другой пациент, который спит на полу.
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