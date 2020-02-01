Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

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