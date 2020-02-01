Происшествия
Газета.RuМинздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Читать в источнике
Оценить285
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр здравоохранения Башкирии прокомментировал ситуацию в Иглинской райбольнице
Башинформвчера в 12:59
«Я закрывать глаза не буду»: Максим Забелин прокомментировал случай в больнице, где пациенты ползали по полу
Независимая Уральская газета03:06
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Общество
Видео падения метеорита на Урале появилось в Сети
В Ирбитском районе Свердловской области в объектив видеокамеры попало падение метеора.
Политика
Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Собчак заинтриговала новым образом в Instagram
Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Политика
В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Политика
Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Футбол
Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Тиролем» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с австрийским "Тиролем" в контрольном матче на сборе в Испании.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова
Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Гаджеты
Формат MIDI обновился впервые за 35 лет
Стандарт MIDI (Musical Instrument Digital Interface — цифровой интерфейс музыкальных инструментов) обновлен впервые за 35 лет, сообщает 29 января Engadget.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
Экономика
Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей
Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Кино
В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
Работа над седьмым сезоном комедии началась 28 января в деревне Дуличи, сообщает КП Беларусь.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии гражданина КПР, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.