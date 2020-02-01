Происшествия
Газета.RuМинздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
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«Я закрывать глаза не буду»: Максим Забелин прокомментировал случай в больнице, где пациенты ползали по полу
Независимая Уральская газета03:06
Министр здравоохранения Башкирии прокомментировал ситуацию в Иглинской райбольнице
Башинформвчера в 12:59
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