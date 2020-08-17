Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Ведомости
Ведомости

Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста

В ходе протестов в Белоруссии погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил министр здравоохранения страны Владимир Караник во время встречи с медиками, сообщает Tut.by. Караник не назвал фамилий погибших и обстоятельств их смерти, лишь отметив, что один из них умер в Минске.В источнике
С чего всё началось
Врио министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник вышел к митингующим медикам и тем, кто пришел их поддержать к зданию министерства, передает издание Tut.by
.
Коммерсантъ11:04
Подробнее о событии
RT на русском

В Минздраве Белоруссии подтвердили смерть двух участников протестов

RT на русском12:09
РИА Новости

Глава Минздрава Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов

РИА Новости11:51
РБК

Глава Минздрава Белоруссии уехал от протестующих под крики «Позор!»

РБК10:51
Коммерсантъ

Минздрав Белоруссии: в больницах после митингов находятся 158 человек

Коммерсантъ11:04
Lenta.ru

Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов

Lenta.ru10:52
Известия

В минздраве Белоруссии назвали число госпитализированных после протестов

Известия10:39
Комсомольская правда

Минздрав Беларуси: за время акций протеста погибли два человека

Комсомольская правда11:04
КП - Беларусь

Медики вышли на митинг у здания Минздрава, Владимир Караник ответил на несколько вопросов о задержанных

КП - Беларусь10:48

Кратчлоу обвинил MotoGP в избыточном тиражировании аварии в Шпильберге

Видео и фото жесткой аварии на гонке MotoGP в Австрии Заезд тотчас остановили красными флагами, и все время, которое потребовалось для приведения трассы в порядок и подготовки к рестарту, в официальной трансляции продолжали крутить кадры аварии.
Motorsport.com Россия12:16

Председатель ОБСЕ предложил властям Белоруссии принять его с визитом

«Официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра иностранных дел и по делам Европы Эди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра министра иностранных дел Швеции Анн Линде было направлено правительству Белоруссии для встречи с правительством и представителями оппозиции», — сообщили в пресс-службе.
ИА Красная Весна13:13
1

Победителей премии «Медиа-Менеджер России» объявят 27 августа

Ежегодно премию присуждают представителям электронных и печатных федеральных и региональных СМИ, деятелям рекламной и PR-индустрии, а на суд общественности и экспертного совета представляют самые яркие медиапроекты.
NashGorod.ru12:52
1

В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
RT на русском12:32
2

В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги

Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости11:38
4