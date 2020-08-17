Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
В ходе протестов в Белоруссии погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил министр здравоохранения страны Владимир Караник во время встречи с медиками, сообщает Tut.by. Караник не назвал фамилий погибших и обстоятельств их смерти, лишь отметив, что один из них умер в Минске.В источнике
С чего всё началось
Врио министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник вышел к митингующим медикам и тем, кто пришел их поддержать к зданию министерства, передает издание Tut.by
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