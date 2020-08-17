Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста

Царьград 2 21

В ходе протестов в Белоруссии погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил министр здравоохранения страны Владимир Караник во время встречи с медиками, сообщает Tut.by. Караник не назвал фамилий погибших и обстоятельств их смерти, лишь отметив, что один из них умер в Минске.