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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста

В Минздраве Белоруссии сообщили о двух погибших среди участников митингов. Еще 158 манифестантов с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах республики. Первой жертвой акций протестов стал Александр Тарайковский.В источнике
С чего всё началось
Врио министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник вышел к митингующим медикам и тем, кто пришел их поддержать к зданию министерства, передает издание Tut.by
.
Коммерсантъвчера в 11:04
Подробнее о событии
RT на русском

В Минздраве Белоруссии подтвердили смерть двух участников протестов

RT на русскомвчера в 12:09
РИА Новости

Глава Минздрава Белоруссии сообщил о двух погибших во время протестов

РИА Новостивчера в 11:51
Фонтанка.Ру

Главе Минздрава Белоруссии пришлось бежать от митингующих. Он рассказал, что в больницах находятся почти 160 пострадавших после протестов

Фонтанка.Рувчера в 10:30
Комсомольская правда

Минздрав Беларуси: за время акций протеста погибли два человека

Комсомольская правдавчера в 11:04
Коммерсантъ

Минздрав Белоруссии: в больницах после митингов находятся 158 человек

Коммерсантъвчера в 11:04
Lenta.ru

Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов

Lenta.ruвчера в 10:52
РБК

Минздрав Белоруссии сообщил о гибели двух человек в ходе акций протеста

РБКвчера в 11:46

Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ru17:08
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«Фонд кино» подал иск к авторам «Тайны печати дракона»

14 августа «Фонд кино» подал иск на 222 миллиона рублей к кинокомпании «Русская фильм группа», выпустившей в сентябре прошлого года блокбастер с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером «Тайна печати дракона».
Кино-Панквчера в 14:01