Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
В Минздраве Белоруссии сообщили о двух погибших среди участников митингов. Еще 158 манифестантов с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах республики. Первой жертвой акций протестов стал Александр Тарайковский.В источнике
С чего всё началось
Врио министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник вышел к митингующим медикам и тем, кто пришел их поддержать к зданию министерства, передает издание Tut.by
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