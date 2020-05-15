Коронавирус
РосбалтМинздрав Белоруссии заявил о выходе на плато по коронавирусу
Белоруссия вышла на плато по распространению коронавируса, считают в Минздраве страны. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, передает РБК.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество
Кабмин выделил 900 млн на помощь оказавшимся за рубежом россиянам
Кабмин выделил 900 миллионов МИД РФ на оказание помощи оказавшимся за границей во время пандемии коронавируса россиянам.
РЕН ТВ 04:56
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Экономика
В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Единоборства
Тейшейра побил Смита в главном бою турнира UFC Fight Night 171
После успешно проведенного UFC249 сразу же последовал менее престижный бойцовский турнир UFC Fight Night 171.
Inc-news.ru вчера в 05:30
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru вчера в 08:17
Происшествия
В Ростов-на-Дону прибыл вывозной рейс из индийского Гоа
ТАСС вчера в 14:27
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Здоровье
39 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Новые заболевшие выявлены на территории Барнаула (20), Бурлинского района (5), Павловского района (4), Рубцовска (3), Новоалтайска (2), Табунского района (2), Косихинского района (1), Краснощековского района (1), Тюменцевского района (1). Всего в Алтайском крае у 809 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 105 детей.
Kursk.com вчера в 02:42
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
Общество
Руководители двух управлений Генпрокуратуры ушли со своих должностей
Об отставке Юдина и Карапетяна РБК рассказали два источника в Генпрокуратуре.
Первое антикоррупционное СМИ 02:58
Экономика
Reuters: Россия начала закупать дешевое дизельное топливо из Китая
В Россию начали завозить дешевое дизельное топливо из Китая.
Актуальные Новости вчера в 09:55
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
В Тульской области скончались две пациентки с коронавирусом
Тула, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 03:52
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru 13 мая в 16:00
Политика
Песков уточнил сроки выхода статьи Путина о Второй мировой войне
«Празднование 75-летия Победы проходит в течение всего текущего года, поэтому время [для подготовки статьи] еще есть», — отметил Песков.
Lenta.ru 05:08
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Общество
Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам
Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.
РИА Новости 04:40
Общество
Россияне подали 5,3 млн заявлений на детские пособия
Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что россияне подали 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет.
Газета.Ru 05:15
Финансы
Курс евро опустился ниже 79 рублей
По данным МосБиржи на 10:00, доллар торговался на уровне закрытия предыдущих торгов — по 73,48 рубля, курс евро подрос на 0,07% — до 79,415 рубля.
News.ru 05:19
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Общество
Российские геймеры начали тратить на игры больше в период самоизоляции
В течение первых четырех месяцев 2020-го порядка 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, а еще 30% - на приобретение контента в них.
Новые Известия 03:49
Общество
Академик РАН не исключает в России вакцинацию от КОВИД «военным путем»
Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников считает, что вакцинация от коронавируса в России может пойти по «военному пути».
Невские Новости вчера в 01:02
Происшествия
На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
Культура
Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам
Иногда случается неожиданное: экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People) ставит рекорд за рекордом.
Российская газета 13 мая в 10:37