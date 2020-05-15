Белоруссия вышла на плато по распространению коронавируса, считают в Минздраве страны. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала СТВ, передает РБК.

Минздрав Белоруссии заявил о выходе на плато по коронавирусу

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