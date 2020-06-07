Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters. Также из публичного доступа исчезло общее число умерших от коронавируса и подробные данные о распространении инфекции в регионах страны.
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Жаир Болсонару
Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикOnline47.ru вчера в 19:31

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