Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters. Также из публичного доступа исчезло общее число умерших от коронавируса и подробные данные о распространении инфекции в регионах страны.
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Жаир Болсонару
Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикOnline47.ru вчера в 19:31
с чего всё началось
Американский университет Джонса Хопкинса в субботу вечером восстановил данные по Бразилии на своем сайте
, где публикуется статистика о заражении коронавирусом нового типа и количестве смертей в результате инфицирования по всему миру.
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