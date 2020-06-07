Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters. Также из публичного доступа исчезло общее число умерших от коронавируса и подробные данные о распространении инфекции в регионах страны.
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Жаир Болсонару
Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикOnline47.ru вчера в 19:31
с чего всё началось
Американский университет Джонса Хопкинса в субботу вечером восстановил данные по Бразилии на своем сайте
, где публикуется статистика о заражении коронавирусом нового типа и количестве смертей в результате инфицирования по всему миру.
ТАССвчера в 23:34

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Университет Джонса Хопкинса вернул данные о COVID-19 в Бразилии

РИА Новостивчера в 21:02

Университет Хопкинса вернул на сайт статистику по коронавирусу в Бразилии

ТАССвчера в 23:34

Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии

Lenta.ruвчера в 21:54

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Эхо Москвы02:32

Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу

РБКвчера в 19:29

Университет Джонса Хопкинса удалил данные о COVID-19 в Бразилии

Московский Комсомолецвчера в 19:10

В Бразилии перестали обновлять данные по числу зараженных коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 18:21
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Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

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Газета.Ru вчера в 22:53
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

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Происшествия

В Москве ограбили сыровара Сироту

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Московский Комсомолец 04:23
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

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Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
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Политика

Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран

Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
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Происшествия

В ДНР на двух шахтах произошли ЧП

Интерфакс 04:18
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Легенду КГБ госпитализировали в Москве

В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован легенда советской контрразведки Эдуард Войцицкий, у него поражены 50 и 70% легких, сообщает издание URA.RU.
Московский Комсомолец 05:12
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В Ростовской области зарегистрировано 196 случаев заражения SARS-CoV-2

Ростов-на-Дону, 5 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировали 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05 июня в 03:54
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Общество

Для российских пляжей установят единые требования по безопасности

МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
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Общество

Телеканал Russia Today подал в суд на Znak.com и Алексея Навального

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Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о переходе в «Милан» в 2017 году.
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Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества

Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
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Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
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Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

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Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
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Пашинян рассказал о критической ситуации с коронавирусом в Армении

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Lenta.ru вчера в 12:57
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Глава МИД ФРГ назвал Китай будущей супердержавой

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Китай будущей супердержавой и призвал не ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами.
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Здоровье

В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

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Общество

Журналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста

Мосгорсуд 5 июня сократил Азару срок ареста до десяти суток.
Интерфакс 04:44
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Происшествия

В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава

В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
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Общество

Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно

Вступительные испытания в колледжи по творческим и спортивным направлениям могут пройти очно по решению учреждения, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
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Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
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Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

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Малкин включен в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия в НХЛ

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Политика

Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов

Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
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