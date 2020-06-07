Коронавирус
ВедомостиМинздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Министерство здравоохранения Бразилии скрыло со своего официального сайта общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Reuters. Также из публичного доступа исчезло общее число умерших от коронавируса и подробные данные о распространении инфекции в регионах страны.
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Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикOnline47.ru вчера в 19:31
с чего всё началось
Американский университет Джонса Хопкинса в субботу вечером восстановил данные по Бразилии на своем сайте, где публикуется статистика о заражении коронавирусом нового типа и количестве смертей в результате инфицирования по всему миру.ТАССвчера в 23:34
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В Бразилии перестали обновлять данные по числу зараженных коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 18:21
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Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
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В Москве ограбили сыровара Сироту
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Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
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Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
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Телеканал Russia Today подал в суд на Znak.com и Алексея Навального
В качестве ответчиков телеканал потребовал привлечь уральское издание Znak.com, оппозиционера Алексея Навального и его соратницу Любовь Соболь.
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Леонардо Бонуччи: переход в «Милан» не был бесполезным
Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о переходе в «Милан» в 2017 году.
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Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества.
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Журналист Илья Азар вышел на свободу после 10 суток ареста
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В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
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Часть вступительных испытаний в российские колледжи может пройти очно
Вступительные испытания в колледжи по творческим и спортивным направлениям могут пройти очно по решению учреждения, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
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Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
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Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
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Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23