Коронавирус

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Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
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Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии

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"Обращаюсь в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии главам 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений Закона о поправке к Конституции РФ, а также о соответствии Конституции РФ порядка вступления в силу статьи 1 указанного Закона о поправке к Конституции РФ", - цитирует запрос президента пресс-служба Кремля.
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Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Lenta.ru вчера в 17:13
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