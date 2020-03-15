Коронавирус
РИА НовостиМинздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
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Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Общество
Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны и назвал замедление темпов распространения болезни единственным приоритетом, стоящим сейчас перед правительством.
Экономика
Стали известны юбилейные доплаты к пенсии в регионах России
Помимо страховой и социальной пенсий гражданам России, достигшим пенсионного возраста полагаются дополнительные выплаты.
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Мощный компьютер для задач машинного зрения от iBase
«Система обеспечивает высокопроизводительный вывод для приложений компьютерного зрения, таких как распознавание изображений, обнаружение объектов и классификация изображений».
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
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Два английских клуба потребовали признания сезона недействительным
Как сообщает The Athletic, два не названных клуба Премьер-лиги, выступают за то, чтобы сезон-2019/20 был признан недействительным.
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На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Шоу-бизнес
Выход дня: Ирина Шейк с дочкой в Нью-Йорке
После окончания Недели моды Ирина Шейк вернулась домой в Нью-Йорк.
Общество
Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США
Политика
Захарова ответила на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Общество
Свободное посещение ввели в школах Перми с 16 марта из-за коронавируса
Школьники Пермского края будут посещать учебные заведения с 16 марта в свободном режиме из-за ситуации с коронавирусом, сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина.
Политика
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные.
Единоборства
Глава UFC заверил, что бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнении о ситуации с проведением поединка между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном в свете пандемии коронавируса.
Наука
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории. Уникальное открытие принадлежит американским ученым-палеонтологам.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций
Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
Происшествия
В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута
В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.
Наука
Ученые в Нидерландах приблизились к созданию лекарства от коронавируса
Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19, которое блокирует инфекцию, сообщает в субботу, 14 марта, издание NOS.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова
Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Здоровье
За сутки коронавирусом в Китае заразились 20 человек
Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Политика
Путин направил закон о поправке к Конституции в КС
"Обращаюсь в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии главам 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений Закона о поправке к Конституции РФ, а также о соответствии Конституции РФ порядка вступления в силу статьи 1 указанного Закона о поправке к Конституции РФ", - цитирует запрос президента пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца
Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Общество
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
По последним данным, инфекцией в мире заразились 156 тысяч 90 человек, умерли 5 тысяч 828, выздоровел 75 тысяч 721 человек.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой, так как ранее актриса покинула проект.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими фото мамы и бабушки
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась редкими архивными фотографиями своих бабушки и матери.
Общество
Передвижение по Испании ограничат
Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.