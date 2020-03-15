Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

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