Коронавирус
РИА НовостиМинздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
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В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
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Районы с населением около 1,2 миллиарда человек могут ежегодно подвергаться опасности из-за сильной жары и влажности с учетом выбросов парниковых газов.
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Самки павианов носят с собой умерших детёнышей до десяти дней
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Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
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Необходимо еще большее ограничение действий Пригожина, которое в Америке ждут от европейских партнеров.
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В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
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Диетолог Иван Алименко дал советы по питанию во время карантина.
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Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами.
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В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
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Путин направил закон о поправках к Конституции в Конституционный суд
В субботу, 14 марта, президент России Владимир Путин направил в Конституционный суд запрос о проверке закона об изменении Конституции.
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Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирус COVID-19 отличается от гриппа.
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