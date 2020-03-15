Коронавирус
ИзвестияМинздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах
Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона. Такое заявление в субботу, 14 марта, сделал французский министр здравоохранения Оливье Веран в Twitter.
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Армия и оружие
За неделю разведку у границ РФ вели 28 иностранных самолетов
За минувшую неделю воздушную разведку вдоль границ РФ вели 28 самолетов-разведчиков и четыре дрона.
Здоровье
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Экономика
Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть
Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Общество
В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Интернет
Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса
В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
Политика
Путин подписал закон об изменении Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд.
Космос
На МКС начали выращивать человеческие ткани
Футбол
«Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Арсеналом» завершился победой казанского клуба со счетом 1:0. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал».
Политика
Глава Минздрава Украины пообещал пенсионерам смерть от коронавируса
Минздрав официально подтвердил первую смерть на Украине от коронавируса.
Здоровье
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что с этого дня начнет регулярно информировать жителей региона о ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
Общество
В школах Кузбасса вводится двухнедельный карантин
Рекомендация "ввести для обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования детей двухнедельные каникулы, начиная с 16 марта 2020 г. или перевести обучение в дистанционный режим" содержится в письме департамента образования и науки Кемеровской области, разосланном руководителям муниципальных органов управления образованием.
Наука
Реакция на вирус: как устройство общества влияет на борьбу с эпидемией
На самом деле, статистика сильно зависит от устройства здравоохранения в каждой конкретной стране и еще шире — устройства общества.
Единоборства
Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170
Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Общество
Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса
Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Захарова ответила на планы Климкина спеть гимн Украины в Крыму
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Футбол
Онопко: «ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в таблице, борьба за чемпионство продолжается»
Тренер ЦСКА Виктор Онопко считает, что борьба за чемпионство в РПЛ не закончена.
Спорт
Большунова оставили без заслуженного Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея.
Футбол
РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе
Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.
Армия и оружие
В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу
Футбол
Казарцев ошибочно не показал игроку «Оренбурга» жёлтую карточку
Напомним, что в концовке первого тайма Казарцев показал жёлтую карточку Доменико Тедеско, который теперь пропустит следующий матч «Спартака».
Здоровье
В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
Гаджеты
Мощный компьютер для задач машинного зрения от iBase
«Система обеспечивает высокопроизводительный вывод для приложений компьютерного зрения, таких как распознавание изображений, обнаружение объектов и классификация изображений».
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Происшествия
Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции
Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции, куда был доставлен после задержания на несанкционированной акции у здания ФСБ в Москве.
Кино
Вин Дизель считает финал «Форсажа 7» одной из лучших сцен в истории кино
В беседе с NME звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель заявил, что концовка седьмой части, где происходит прощание с Полом Уокером и его героем, — один из лучших моментов в истории кинематографа.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.