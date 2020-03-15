Коронавирус

ИзвестияИзвестияМинздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах

Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона. Такое заявление в субботу, 14 марта, сделал французский министр здравоохранения Оливье Веран в Twitter.
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Ибупрофен и кортизон оказались опасными при коронавирусе

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Во Франции назвали препараты, ухудшающие состояние при коронавирусе

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Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
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