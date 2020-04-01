Эксперты ассоциации пришли к выводу, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса. По статистике, ежегодно от гриппа в Италии умирают около восьми тысяч человек, однако в этом году этот показатель оказался ниже.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Политика Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

Здоровье Минздрав оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом Ситуация в регионах по подготовке к борьбе с коронавирусом оценивается как удовлетворительная, во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны меры по борьбе с распространением коронавируса и оказанию медпомощи зараженным, сообщил замминистра здравоохранения Владимир Уйба через пресс-службу министерства.

Авто Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».

Происшествия В Покровской больнице и в Госпитале ветеранов войн – еще три пациента с коронавирусом Пациентов с ОРВИ и пневмониями госпитализируют уже в пять больниц Петербурга Напомним, с начала этой недели Госпиталь для ветеранов войн (подразделение госпиталя на Старорусской улице, бывшая больница для блокадников №46) работает на прием пациентов с ОРВИ и пневмониями.

Общество В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Общество В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Экономика РФ уведомила Кипр в связи введением «налога на дивиденды» Кабмин РФ обратился в правительство Кипра в связи с российским решением обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Политика Украина поддержала введение санкций против Белоруссии Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.