Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса

Эксперты ассоциации пришли к выводу, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса. По статистике, ежегодно от гриппа в Италии умирают около восьми тысяч человек, однако в этом году этот показатель оказался ниже.
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Минздрав Италии раскрыл еще одну причину высокой смертности от коронавируса

Lenta.ru11:28

Врачи объяснили высокую смертность в Италии последствиями эпидемии гриппа

РБК08:47

Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса

РИА Новости10:18

Врачи объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии гриппом

Московский Комсомолец10:00

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции

REGNUM09:47

Названа причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Москва 2410:55

Минздрав Италии: высокая смертность от коронавируса вызвана мягким сезоном обычного гриппа

Коммерсантъ06:18
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Кино

Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»

Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
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Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 11:28
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Здоровье

Минздрав оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Ситуация в регионах по подготовке к борьбе с коронавирусом оценивается как удовлетворительная, во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны меры по борьбе с распространением коронавируса и оказанию медпомощи зараженным, сообщил замминистра здравоохранения Владимир Уйба через пресс-службу министерства.
Rambler News Service 09:47
Авто

Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Автоновости дня 08:23
Здоровье

Стало известно, как в Пензе заразились коронавирусом новые пациенты

Михаил Перекусихин напомнил, что на данный момент в Пензе диагноз коронавирус был подтвержден у 16 человек.
Stolica58.ru 09:18
Шоу-бизнес

Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь

Правда, из-за проблем со здоровьем эмбрионы не приживались даже у суррогатных матерей.
Телепрограмма 07:25
Происшествия

В Покровской больнице и в Госпитале ветеранов войн – еще три пациента с коронавирусом

Пациентов с ОРВИ и пневмониями госпитализируют уже в пять больниц Петербурга Напомним, с начала этой недели Госпиталь для ветеранов войн (подразделение госпиталя на Старорусской улице, бывшая больница для блокадников №46) работает на прием пациентов с ОРВИ и пневмониями.
Доктор Питер 10:03
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди

Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
REGNUM 10:41
Политика

Спецборт Минобороны РФ с медицинской помощью вылетел в США

Аргументы недели 03:42
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Наука

«Хвост фазана» в древнем японском тексте оказался полярным сиянием

N+1 вчера в 12:46
Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Дождь вчера в 15:19
Экономика

РФ уведомила Кипр в связи введением «налога на дивиденды»

Кабмин РФ обратился в правительство Кипра в связи с российским решением обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом.
Российская газета 11:27
Теннис

Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны

Теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 11:39
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Общество

Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

ТАСС 09:20
Политика

Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru 05:59
Политика

В ЕС заявили о непризнании указа Путина по земле в Крыму

В ЕС заявили, что не признают указ президента России по землям в Крыму. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство ЕС.
Московский Комсомолец 10:31
Армия и оружие

США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»

США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
Вести.Ru 09:22
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Волочкова вышла под весенний снег в купальнике

"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Газета.Ru вчера в 06:27
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Политика

Песков ответил на вопрос, отказался ли Путин от рукопожатий

RT на русском 06:18
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье 01:11
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

Политик заразился коронавирусом ради спасения своей девушки от одиночества

В Берлине муниципальный политик Штефан фон Дассель (Stephan von Dassel) заявил, что остался вместе с зараженной коронавирусной инфекцией девушкой и заболел сам, чтобы ей не было одиноко.
Lenta.ru 11:42
Главное