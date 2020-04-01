Коронавирус
РИА НовостиМинздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса
Эксперты ассоциации пришли к выводу, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса. По статистике, ежегодно от гриппа в Италии умирают около восьми тысяч человек, однако в этом году этот показатель оказался ниже.
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Кино
Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»
Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Здоровье
Минздрав оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Ситуация в регионах по подготовке к борьбе с коронавирусом оценивается как удовлетворительная, во всех субъектах созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны меры по борьбе с распространением коронавируса и оказанию медпомощи зараженным, сообщил замминистра здравоохранения Владимир Уйба через пресс-службу министерства.
Авто
Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Здоровье
Стало известно, как в Пензе заразились коронавирусом новые пациенты
Михаил Перекусихин напомнил, что на данный момент в Пензе диагноз коронавирус был подтвержден у 16 человек.
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала о суррогатной матери, которая родила ей дочь
Правда, из-за проблем со здоровьем эмбрионы не приживались даже у суррогатных матерей.
Происшествия
В Покровской больнице и в Госпитале ветеранов войн – еще три пациента с коронавирусом
Пациентов с ОРВИ и пневмониями госпитализируют уже в пять больниц Петербурга Напомним, с начала этой недели Госпиталь для ветеранов войн (подразделение госпиталя на Старорусской улице, бывшая больница для блокадников №46) работает на прием пациентов с ОРВИ и пневмониями.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Общество
В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди
Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
Политика
Спецборт Минобороны РФ с медицинской помощью вылетел в США
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Экономика
РФ уведомила Кипр в связи введением «налога на дивиденды»
Кабмин РФ обратился в правительство Кипра в связи с российским решением обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом.
Теннис
Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны
Теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Политика
Украина поддержала введение санкций против Белоруссии
Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Политика
В ЕС заявили о непризнании указа Путина по земле в Крыму
В ЕС заявили, что не признают указ президента России по землям в Крыму. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство ЕС.
Армия и оружие
США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»
США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Шоу-бизнес
Волочкова вышла под весенний снег в купальнике
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Политика
Песков ответил на вопрос, отказался ли Путин от рукопожатий
Общество
Правила техосмотра автомобилей в России изменили
Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Политик заразился коронавирусом ради спасения своей девушки от одиночества
В Берлине муниципальный политик Штефан фон Дассель (Stephan von Dassel) заявил, что остался вместе с зараженной коронавирусной инфекцией девушкой и заболел сам, чтобы ей не было одиноко.