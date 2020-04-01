Коронавирус
Газета.RuМинздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы. Об этом сообщает журнал Итальянской ассоциации эпидемиологов. По данным ведомства, в этом сезоне от гриппа умерло меньше пожилых людей, чем обычно.
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Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Общество
ООН, ВТО и ВОЗ предупредили о мировом продовольственном кризисе
«Неуверенность относительно доступности продовольствия может вызвать ограничения на экспорт, что создаст нехватку (продовольственных товаров) на глобальных рынках», – говорится в их совместном заявлении.
Политика
Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке
Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
Общество
В Роспотребнадзоре оценили стадии распространения коронавируса по РФ
Напомним, по последним данным на 1 апреля, в РФ зарегистрировано 2 тыс. 777 заболевших коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Футбол
«Зенит» ведет переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплаты
Руководство футбольного клуба "Зенит" ведет переговоры с футболистами и представителями тренерского штаба об уменьшении заработной платы на время приостановки сезона.
Общество
Названо количество нарушителей режима изоляции в России
В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
Общество
В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций
Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Энергетика
Сланцевые добытчики в США просят регуляторов сократить производство
Два ведущих разработчика сланцевых месторождений в США, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, попросили регуляторов Техаса рассмотреть возможность сокращения нефтедобычи в штате из-за падения спроса и цен на нефть.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностирован новый коронавирус
Здоровье
Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса
Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Футбол
РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Экономика
Минфин разъяснил новый налог с процентов по вкладам
В текущих условиях необлагаемый доход составил бы около 60 тысяч рублей, разъясняет Минфин.
Общество
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Подмосковье достигло 177
Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло со 134 до 177.
Музыка
Земфира представила песню «Крым» для нового альбома
Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.
Общество
Госдума разрешила сажать нарушителей карантина
Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.
Происшествия
Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов
В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова
Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Энергетика
TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее
Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.
Общество
Российские военврачи в Италии раскрыли первые результаты работы
Российские военврачи, работающие в Италии, в Ломбардии, рассказали о первых результатах работы.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина
В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты в свете развития ситуации с распространением коронавируса.