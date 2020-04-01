Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы. Об этом сообщает журнал Итальянской ассоциации эпидемиологов. По данным ведомства, в этом сезоне от гриппа умерло меньше пожилых людей, чем обычно.

Единоборства Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Энергетика Сланцевые добытчики в США просят регуляторов сократить производство Два ведущих разработчика сланцевых месторождений в США, Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, попросили регуляторов Техаса рассмотреть возможность сокращения нефтедобычи в штате из-за падения спроса и цен на нефть.

Здоровье Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.

Музыка Земфира представила песню «Крым» для нового альбома Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.

Общество Госдума разрешила сажать нарушителей карантина Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.

Происшествия Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Энергетика TDS: сокращение резервов сделает Россию сговорчивее Министерство финансов России недавно заявило о готовности страны к длительному периоду низких цен, однако рыночные условия продолжают ухудшаться, а резкое сокращение резервов России на прошлой неделе дает повод думать, что она может оказаться сговорчивее, чем предполагалось ранее.

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