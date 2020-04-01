Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы. Об этом сообщает журнал Итальянской ассоциации эпидемиологов. По данным ведомства, в этом сезоне от гриппа умерло меньше пожилых людей, чем обычно.

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