Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным. По совам Пушкаря, опасны любые контакты, не зря же медики рекомендуют людям держаться друг от друга на расстоянии.
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Российский уролог и хирург, доктор медицинских наук. академик РАН, профессор, Заслуженный деятель науки, Заслуженный врач РФ, Главный уролог Минздрава РФ, Заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета. Является членом Американской и Европейской ассоциаций урологов, член президиума Европейской школы урологов. Главный учёный секретарь Российского общества урологов Член редакционной коллегии журнала «Урология». Автор более 500 научных работ, 50 монографий и руководств, 10 из которых в соавторстве с ведущими западными урологами и опубликованы на английском языке в Европе и США...
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