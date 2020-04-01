Коронавирус
Российская газетаМинздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным. По совам Пушкаря, опасны любые контакты, не зря же медики рекомендуют людям держаться друг от друга на расстоянии.
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