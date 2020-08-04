Происшествия
Аргументы и ФактыПри взрыве в Бейруте погибли более 40 человек, тысячи пострадали
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан сообщил, что в результате взрыва в районе морского порта в Бейруте по меньшей мере погибли 40 человек, порядка 2,5 тысячи человек пострадали, передает РИА Новости. По словам главы Минздрава, данные цифры не окончательные.
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Политика
ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily вчера в 12:29
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru вчера в 05:10
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Происшествия
Россия отправляет пять самолетов МЧС в Бейрут
Россия отправляет пять самолетов МЧС в Бейрут, чтобы помочь ликвидировать последствия взрыва в порту города.
Газета.Ru 03:14
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Футбол
ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором
Столичный ЦСКА получит от нового генерального спонсора более одного миллиарда рублей за два года, сообщает "Коммерсантъ".
РИА Новости вчера в 04:14
Армия и оружие
Эсминцу США USS Porter потребовался ремонт после учений в Черном море
Известно, что за две недели до подписания контракта американский эсминец с указанным локатором на борту вошел в акваторию Черного моря, где проводились учения с румынским фрегатом Regina Marina.
Экономика сегодня вчера в 03:25
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Технологии
Спрос на сим-карты реально сокращается
Сотовые операторы готовятся к eSIM Российские мобильные операторы могут в этом году сократить на 3–5% закупки физических сим-карт из-за падения спроса среди абонентов.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета вчера в 08:48
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»
Популярная российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова согласилась принять участие в одном из популярнейших шоу на телевидении.
CT news вчера в 20:24
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК 02:30
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии допустил отмену выборов властями
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что власти страны могут использовать историю с задержанием под Минском более 30 россиян для введения чрезвычайного положения в стране и отмены выборов.
РИА Новости 03:15
Общество
На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом
На турецких курортах после открытия границ с Россией резко увеличилось число заражений коронавирусом.
Lenta.ru 01:10
Экономика
Названа главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru вчера в 13:44
Космос
Астероид размером с футбольное поле 5 августа сблизится с Землей
Вечером 5 августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1, диаметр которого составляет, по оценкам специалистов, от 84 до 190 метров.
НТВ вчера в 18:03
Происшествия
Ефремова доставили на первое заседание суда по делу о ДТП
Москва, 5 августа 2020, 09:56 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) доставила актера Михаила Ефремова на первое заседание суда по делу о смертельном ДТП, сообщает 5 августа ИА REGNUM.
REGNUM 02:56
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Политика
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
Здоровье
В Роскачестве дали рекомендации по употреблению свежевыжатых соков
Москва, 5 августа 2020, 09:43 — REGNUM Употреблять свежевыжатые соки желательно в течение 15−20 минут после приготовления, чтобы в напитке успели сохраниться витамины.
REGNUM 02:43
Общество
СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года
Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33