Минздрав РФ анонсировал порядок вакцинации медиков от коронавируса
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Российские медики будут проходить вакцинацию от коронавируса одновременно с проведением третьего этапа клинических исследований препарата Центра Гамалеи, говорится в сообщении Минздрава РФ.В источнике
С чего всё началось
Медиков привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАСС02:50
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Вакцинация врачей от коронавируса пройдет параллельно с третьим этапом исследований «Спутник V»
Комсомольская правда03:29