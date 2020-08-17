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Экономика сегодня

Минздрав РФ анонсировал порядок вакцинации медиков от коронавируса

Российские медики будут проходить вакцинацию от коронавируса одновременно с проведением третьего этапа клинических исследований препарата Центра Гамалеи, говорится в сообщении Минздрава РФ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Медиков привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле.
ТАСС02:50
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РБК

Медиков привьют от COVID-19 параллельно с третьим этапом тестов вакцины

РБК04:02
Коммерсантъ

Вакцинация медиков от коронавируса начнется до окончания третьего этапа испытаний

Коммерсантъ03:56
ТАСС

Медиков привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины

ТАСС02:50
Телеканал 360°

Названы сроки вакцинации от коронавируса российских медиков

Телеканал 360°03:24
Lenta.ru

Российских медиков начнут прививать от коронавируса

Lenta.ru03:02
Газета.Ru

Медики получат вакцину от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований

Газета.Ru02:58
Комсомольская правда

Вакцинация врачей от коронавируса пройдет параллельно с третьим этапом исследований «Спутник V»

Комсомольская правда03:29

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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