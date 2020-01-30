Здоровье

REGNUMREGNUMМинздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата. Это «Рабавирин», рекомбинатный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир» / «Ритонавир». Такие рекомендации дал Минздрав РФ.
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Минздрав РФ назвал рекомендованные для лечения коронавируса препараты

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Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
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