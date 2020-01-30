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Общество Мишустин распорядился закрыть границы России на Дальнем Востоке Как сообщало ИА REGNUM, 27 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не считает целесообразной идею закрытия границы с Китаем в связи со вспышкой коронавируса.