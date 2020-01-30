Здоровье
REGNUMМинздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата. Это «Рабавирин», рекомбинатный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир» / «Ритонавир». Такие рекомендации дал Минздрав РФ.
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Происшествия
Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его
В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
Культура
Брайан Крэнстон спародировал культовую сцену из «Сияния»
Американский актёр Брайан Крэнстон спародировал культовую сцену из "Сияния" Стэнли Кубрика.
Здоровье
В Екатеринбурге отменили акцию по раздаче медицинских масок
В мэрии Екатеринбурга решили не проводить акцию по бесплатной раздаче медицинских масок. Об этом сообщает интернет-газета Znak.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Политика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Политика
Помилованная Путиным израильтянка Иссахар не пересекала границу России
Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар не пересекла границу страны.
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Политика
Путин поручил создать единую базу данных жертв политических репрессий
Российский президент Владимир Путин поручил продумать вопрос о создании единой базы сведений жертв политических репрессий, цитирует РИА "Новости".
Кино
Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
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Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Политика
Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
Общество
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Футбол
«Спартак» официально представил Соболева
Московский "Спартак" официально представил нападающего Александра Соболева.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в субботу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга
Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.
Единоборства
Объявлены цены билетов на бой Хабиба Нурмагомедова с Фергюсоном
Нурмагомедов и Фергюсон сразятся на турнире в Нью-Йорке 18 апреля. Цены на билеты варьируются от $195 до $11,157 тыс.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Авто
В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей
Культура
Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу
Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
Происшествия
Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границы России на Дальнем Востоке
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не считает целесообразной идею закрытия границы с Китаем в связи со вспышкой коронавируса.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Кино
Умерла актриса из «Операции „Ы“»
Советская актриса Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, скончалась в Москве.