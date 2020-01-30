Здоровье
REGNUMМинздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата. Это «Рабавирин», рекомбинатный «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир» / «Ритонавир». Такие рекомендации дал Минздрав РФ.
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