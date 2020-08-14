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Интерфакс
Интерфакс

Минздрав РФ не делал США официальных предложений по разработке вакцины

Министерство здравоохранения РФ не направляло Вашингтону официальных предложений по сотрудничеству в области разработки вакцины от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.В источнике
С чего всё началось
Ранее телеканал CNN
 со ссылкой на неназванных российских чиновников сообщил, что Россия предлагала США помочь с разработкой вакцины от коронавируса, но в США отказались.
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