Вакцина оказалась эффективна в 90% случаев 26 декабря 2020 года применение российской вакцины «Спутник V» было официально одобрено Минздравом для применения на людях в возрасте от 60 лет и старше.

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С чего всё началось Министерство здравоохранения России одобрило применение вакцины "Спутник V" от коронавируса для людей старше 60 лет, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала " Россия 24 ". Газета.Ru 01:10