Минздрав РФ одобрил применение препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет
Вакцина оказалась эффективна в 90% случаев 26 декабря 2020 года применение российской вакцины «Спутник V» было официально одобрено Минздравом для применения на людях в возрасте от 60 лет и старше.В источнике
С чего всё началось
Министерство здравоохранения России одобрило применение вакцины "Спутник V" от коронавируса для людей старше 60 лет, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24
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