Коронавирус
ИнтерфаксМинздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств. У "Коронавира" то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для лечения коронавируса, - фавипиравир.
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Министерство здравоохранения одобрило применение препарата с торговым названием «Коронавир» для лечения коронавируса SARS-CoV-2, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.РБКвчера в 10:37
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Минздрав зарегистрировал препарат «Коронавир» против коронавируса
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