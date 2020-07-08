с чего всё началось

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств. У "Коронавира" то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для лечения коронавируса, - фавипиравир.

Футбол Федун: Тедеско останется в «Спартаке» на следующий сезон Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун оценил перспективы главного тренера команды Доменико Тедеско.

Кино Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана. 20

Здоровье Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций. 18

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,4K

Общество Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря "На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. 115

Общество «Это позор»: Лоза раскритиковал КВН Студенты, задействованные в КВН, не доучиваются как следует и позорят этим свои вузы, заявил певец Юрий Лоза в интервью "Вечерней Москве". 7

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Общество Шеф-повар рассказал лучшие рецепты летних супов Шеф-повар, автор программы «Ели у Емели» Василий Емельяненко рассказал рецепты лучших холодных летних супов, кроме популярной окрошки.

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Шоу-бизнес Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале Все выглядит так, что Шейк хотела показать поклонникам свое лицо без макияжа, но как будто бы случайно сфотографировала свои формы, которые отразились в зеркале за ее спиной. 7

Происшествия В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под «кирпич» Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта. 75

Армия и оружие Минобороны Казахстана ответило на слухи о «вертолетах с коронавирусом» Слухи о военных «вертолетах с коронавирусом», которые распыляют дезинфицирующие вещества над населенными пунктами Казахстана, опровергла 8 июля пресс-служба минобороны республики.