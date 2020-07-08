Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМинздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств. У "Коронавира" то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для лечения коронавируса, - фавипиравир.
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с чего всё началось
Министерство здравоохранения одобрило применение препарата с торговым названием «Коронавир» для лечения коронавируса SARS-CoV-2, следует
 из данных Государственного реестра лекарственных средств.
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