Коронавирус
ИнтерфаксМинздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств. У "Коронавира" то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для лечения коронавируса, - фавипиравир.
Читать в источнике
Оценить616
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Общество
В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля
В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
РИА Новости 11:21
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Происшествия
Полиция Украины озвучила версии возникновения лесного пожара на Луганщине
Киев, 8 июля 2020, 12:31 — REGNUM Полиция Украины рассматривает три версии возникновения масштабных лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории бывшей Луганской области.
REGNUM 05:31
Общество
Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
РИА Новости 15:25
Футбол
Тедеско прокомментировал уход Цорна
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на увольнение Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.
Спорт-Экспресс 16:08
Кино
Amazon показал трейлер второго сезона «Пацанов»
Второй сезон сериала Пацаны стартует уже в начале сентября.
iReactor 15:38
Общество
В МВД объяснили карантином запрет на одиночные пикеты
Собчак рассказала, почему пришла на Лубянку в майке в защиту Сафронова В Москве за последнее время состоялись серии одиночных пикетов, которые начались в конце мая с акции журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.
Национальная служба новостей 12:22
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Общество
На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру
В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ вчера в 10:05
Политика
Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»
Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС.
Российская газета 15:57
Футбол
Болельщики освистали Беглова на церемонии награждения «Зенита»
Daily Storm 14:46
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
Журналисты нашли виллу Шария в Испании
Блогер Анатолий Шарий владеет виллой в пригороде Барселоны, стоимость которой доходит до 1 миллиона евро.
ИА Новороссия 14:52
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Общество
Deloitte выявила изменения расходов россиян во время пандемии COVID-19
Существенно изменилась во время пандемии и карантина и структура потребительских расходов.
РБК 10:05
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Фигурное катание
Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры
Фигуристка Мария Сотскова сообщила, что решила закончить спортивную карьеру.
CT news 12:28
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
Общество
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда вчера в 07:51
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили 03:41