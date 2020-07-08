Коронавирус
ИнтерфаксМинздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств. У "Коронавира" то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для лечения коронавируса, - фавипиравир.
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Общество
В Казахстане объявили 13 июля днём траура по жертвам коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телеобращения объявил 13 июля в стране днём общенационального траура по жертвам коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:50
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Футбол
«Спартак» и «Локо» назвали составы на московское дерби
Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 12:32
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела.
Комсомольская правда 14:11
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК 14:12
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Здоровье
В больницах остаются более 110 тысяч россиян с коронавирусом
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.
Общественная служба новостей 14:02
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru 14:27
Киберспорт
Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands
Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.
CyberSport.ru 12:40
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 12:32
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Live24 вчера в 04:47
Шоу-бизнес
Певица Алсу поделилась редким семейным фото
В День семьи, любви и верности певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала редкую семейную фотографию.
Вечерняя Москва 14:31
Наука
Выявлена главная опасность коронавируса для мозга
Британские ученые из Университетского колледжа Лондона предупреждают о серьезных осложнениях, которые может вызывать в работе мозга коронавирус, доказанных в ходе исследования.
МонаВиста 14:25
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru вчера в 11:46
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Культура
Игра The Sims 4 получит своё реалити-шоу со $100 тыс. в качестве приза
Перед участниками мероприятия будут ставить различные внутриигровые задачи, про критерии, согласно которым судьи будут принимать решение, пока ничего не известно, но организаторы сообщили, что победитель соревнования получит приз в размере $100 тыс.
REGNUM 14:32
Общество
Variety: Spotify запустится в России 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится в России 15 июля.
Дождь 14:06
Политика
На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского
Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована в среду на сайте главы государства.
РИА Новости 12:12
Политика
Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц
Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
REGNUM 14:00
Авто
Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле
ToDay News Ufa 09:16
Политика
США назвали действия Китая в Гонконге аннексией
«Гонконг де-факто оказался аннексирован Китаем, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу», — сказал представитель США.
Lenta.ru 14:35
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Общество
СЖР: полиция считает одиночные пикеты в период карантина нарушением
«По статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.»,— сказал господин Соловьев.
Коммерсантъ 12:39
Общество
На Казанской набережной в Туле поваленные деревья упали в реку
На Казанской набережной в Туле поваленные деревья упали в реку Шторм буквально «срезал» пласт грунта, в котором росли три берёзы.
MySLO.ru 13:36