с чего всё началось

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств. У "Коронавира" то же действующее вещество, что и у других лекарств, одобренных Минздравом для лечения коронавируса, - фавипиравир.

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

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